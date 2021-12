Šílená série Karviné nebere konce. Bez výhry je už dvacet zápasů. Je to o hlavě, ví Páník

„V závěru sezony nám chybí čtyři pět hráčů základní sestavy, byla to ale výborná příležitost vidět ostatní kluky. Výkon proti Plzni nebyl špatný, v první půli jsme byli méně odvážní, než bych chtěl, do druhé jsme vstoupili dobře a měli dvě standardky. Bohužel jsme je nedohráli. Střela Qoseho byla výborná, ale musí to jít do brány. V závěru jsme si vytvořili tlak, střídající hráči pomohli. Hrálo se až do konce na maximum a hráči odevzdali, co v nich bylo," hodnotil souboj s druhou Plzní trenér Karviné Bohumil Páník.