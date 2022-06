Sivok je zpátky! Priske už má ve Spartě svůj tým. Vrbův kolega zůstává, Angličan přes kondici končí

"Normální je, že když do klubu přichází nový kouč, tak se realizační tým mění. Důležité je brát klub jako jednotku, kde všichni úzce spolupracují. Měl by to být mix, bavíme se o tom, koho znám já a koho Tomáš. Domácí experti znají zdejší prostředí. Někoho si přivedu já, další zůstanou z těch, kdo už tady působili," avizoval při svém nástupu Brian Priske.