Skvělá kulisa v Edenu: obrovské choreo, připomínka invaze i Pastrňák

„Utkání mělo výbornou kulisu mezinárodního fotbalu, vyrovnalo se to utkáním, které tady hrajeme v Evropě. Úvodní choreo bylo fantastické, včera si ho fanoušci zkoušeli během tréninku. Jsou to úžasné věci, strašně moc si toho vážím a mám radost. Kéž by to vydrželo, jak návštěvy, tak akce pro fanoušky," prohodil pak trenér Slavie Jindřich Trpišovský.