Skvělé, patřil nám i Karlův most. Jen škoda, že mi šplíchali šampáněm do ksichtu, nic jsem neviděl, líčí Krejčí

Závěrečná porážka s Plzní ho bolet nemusela. Ladislav Krejčí mladí po ní jako kapitán fotbalové Sparty převzal pohár pro ligového šampiona a mistrovské oslavy pak pokračovaly vesel dál i na Letenské pláni. „Jeden z největších momentů v životě. Jen škoda, že mi šplíchali do ksichtu šampáněm, nic jsem neviděl. Bylo to ale skvělé. Tohle byla taky jedna z věcí, co jsem si představoval, jak budu moci zvednout pohár s týmem. To jsou věci, na které nezapomenete,“ usmívá se čtyřiadvacetiletý defenzivní univerzál.

Prakticky celý podzim promarodil, vše se ale v dobré obrátilo. Ladislav Krejčí mladší byl zvolen nejlepším hráčem prvoligové sezony. Spartu dovedl k titulu, v 19 zápasech ročníku nejvyšší soutěže dal 13 gólů a jarní sezonu označuje za životní. Během dlouhých oslav od úterní remízy v Uherském Hradišti mu teprve postupně dochází, co se Spartou dokázal. „Pocitů je hodně - únava, radost, štěstí, euforie. Ono ani nejde spát, protože vám furt jede hlava. Připomínáte si momenty, co jsme dokázali. Až vše skončí, tak to teprve člověku všechno dojde," líčí Krejčí. „Třeba loď, patřil nám i Karlův most, to bylo něco neuvěřitelného," poukazuje na triumfální plavbu po Vltavě. Přitom na podzim zvládl jen dva říjnové zápasy, po nichž se vrátil na marodku. „Před půlrokem by mě určitě nenapadlo, že vyhraju cenu pro hráče sezony. V průběhu zranění to pro mě bylo těžké. Ale jenom mi to potvrzuje, že když něčemu věříte a fakt za tím jdete, jde za tím celý tým, tak se to povede dosáhnout." Na jaře jako skutečný lídr vedl Spartu k titulu po devíti letech. Po dvou podzimních gólech jich na jaře dal jedenáct. Proměnil všech osm penalt, jež byly ve finiši klíčové. „Pro mě určitě životní půlrok. Proti Plzni jsem taky měl šanci jako blázen a mrzí mě, že jsem ji neproměnil. Ale s odstupem času za to určitě budu rád. Jsem šťastný, že jsem tímhle mohl pomoci týmu," bilancuje Krejčí.