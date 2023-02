Sláva asistentovi, piluje ničivou zbraň. Priske chválí také mentální sílu

„Určitě to byl náš nejlepší soutěžní zápas letošního roku. Již v zápase s Boleslaví jsme měli dobré okamžiky a nastříleli hodně branek. Jsem si ale vědom, že za výkon jsme byli kritizováni," srovnává trenér Brian Priske.

📺 PRISKE | „Byl to náš nejlepší soutěžní zápas tohoto roku. Musím kluky pochválit za jejich mentální sílu. Nikoliv individuální či taktická kvalita, ale právě určitá mentální odolnost nám v minulosti chyběla.“

V Ďolíčku přišlo výrazné zlepšení. „Musím kluky hlavně pochválit za jejich mentální sílu, za to, jak derby ustáli. Nikoliv individuální či taktická kvalita, ale právě určitá mentální odolnost nám v minulosti chyběla," poukazuje dánský kouč.

„Hráči je pečlivě nacvičují s asistentem Lubošem Loučkou, který si za to zaslouží velké uznání. Je to o to důležitější, když si uvědomíte, že Bohemians za celou sezonu neinkasovali ze standardky a teď z nich dostali tři branky," děkuje trenér kolegovi.