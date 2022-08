Slavia a Bohemians smutní, zemřel slavný fotbalový pétépák. V dole rubal naboso

Fiktus se věnoval i hokeji, ve kterém hrál stejně jako ve fotbale za pražskou Slavii (pod názvem Dynamo). Sportovní kariéru mu ale zkomplikoval tehdejší režim, který ho poslal na začátku 50. let jako "pétépáka" do karvinských dolů.

"Kluk měl sbíječku. Někdy jsme udělali sedm metrů. Ale někdy byl kámen, že jsi tam dloubal půl hodiny a on vám vypadl takový kousek. Nejhorší byla ta šichta. Já tam měl kamaráda jézeďáka, ale uměl dělat na sluníčku. Takhle jedete tisíc metrů a nevíte, jestli vyjedete. Já se nedivím, že havíří chlastají. Když jsem skončil vojnu, ještě dva měsíce jsem v Praze plival brikety. A naboso... Ponožky, to nešlo... Uhlí vám padalo do bot. Pořád se zouvat? Tak jsme chodili naboso," zavzpomínal František Fiktus před dvěma lety pro server kenguru.cz.

Ve věku 93 let zemřel FRANTIŠEK FIKTUS💔Jeden z hrdinů mužstva @slaviaofficial , kteří na Velikončním turnaji 1956 hráli znovu v 🔴⚪️dresech 💪Účastník zájezdu do jižní Afriky🦁V 50. letech byl jako "pétépák" v karvinských dolech⚒Upřímnou soustrast rodině🕯

Jako památka na těžkou dobu mu zůstaly mozoly na rukou. "Ty mám, jak jsme chodili po čtyřech. Ještě jsem vozil lampu a špicar do sbíječky. Byl tam kluk, vyučený havíř, co hrál levé křídlo, když jsem nemohl, házel za mě. Ono je umění házet pokrčený na pás. Když jste hodil za, musel jste to jít vybrat do závalu, to muselo být čisté. Říkal jsem si, odsud se nedostanu," vybavil si ještě po dlouhých letech.