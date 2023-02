Slavia byla na startu jara nechutná a nepříjemná. Pak to trochu opadlo, hodnotí expert

„Jak znám Slavii, tak co jsem ji zažil za pana Jindry Trpišovského, tak vždycky po políčku odpoví dobře. Na druhou stranu, teď ji čeká jeden z nejtěžších soupeřů," konstatuje Saňák. Klíčem k uklidnění defenzivy by mohl být návrat Tomáše Holeše do sestavy. „Je výborný. Umí propojovat obranu se zálohou. Umí hru řídit. Ale půl roku nehrál, Herní praxe je otazník," tvrdí fotbalový expert Práva a Sport.cz Jan Malý.

Moderátora Filipa Lejčka následně zajímalo, jaký dojem na oba experty ve studiu Sport.cz udělal mladík Zafeiris. „Moc ho neznám, ale tyhle malé vrtkavé typy přinesli Slavii to, co chtěla," naráží Saňák na přínos Petra Ševčíka a Ondřeje Lingra. „Člověk neví, kde ten hráče je a on se najednou zjeví. Co vím jistě, tak je Zafeiris silný na míči," tuší asistent trenéra Sigmy Olomouc.

Přímák s fotbalovým trenérem Jiřím SaňákemVideo : Sport.cz

To redaktor Jan Malý viděl Zafeirise v akci víc. Nejen při zápasech, ale ujít si nenechal ani sestřihy, na které novináře upozornil koč Slavie Jindřich Trpišovský. „Je to zajímavý hráč, silný s míčem, tvořivý, bude to ta nadstavba, co po něm Slavia bude chtít," myslí si novinář.

Slavia představila posilu z Norska. Do Edenu zamířil talentovaný Christos ZafeirisVideo : Sport.cz

„Uvidíme, jeví se zajímavě, má dobrý pohyb. Hru vždycky oživí, je vidět, hlásí se o balon. Je na začátku cesty. Měl delší pauzu než další hráči, není tak připravený. Je na začátku cesty. Jeho začleňování do týmu a herní vytížení bude postupně stoupat," naznačuje Malý, že se Zafeiris může stát oporou sešívaných.