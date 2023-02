PŘÍMÁK: Spartu řadím zpátky do boje o titul. Nadstavba bude pekelně zajímavá

Současný olomoucký asistent Václava Jílka, s nímž působil i na Letné, však radí sparťanským fanouškům, aby krotili přílišná očekávání. „Já bych určitě zařadil Spartu zpátky do boje o titul, ale jak to bylo vždycky, doporučil bych všem lidem, aby nebyli moc v euforii," říká na adresu týmu, který se v sobotu představí na půdě Zlína.

Hlavním aspirantem na triumf je celek z Vršovic, který v neděli na svém hřišti přivítá soupeře ze Slovácka. „Když jsem viděl, jak Slavia vstoupila do jara, tak jsem si říkal: To je opět ta stará nepříjemná nechutná Slavia," poznamenává Saňák. „Pak to samozřejmě trošku odešlo v těchhle zápasech... ale jak znám Slavii, co tam je Jindřich Trpišovský, ta vždycky odpoví," míní rodák z Ústí nad Orlicí.