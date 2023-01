Slavia má největší šanci na titul, Plzeň je pod tlakem, soudí Tiéhi

Už se těší na premiéru ve druhé nejvyšší soutěži v dresu Wiganu, kam Christ Tiéhi odešel hostovat do konce sezony z Liberce. Krátce po svém návratu ze zápůjčky ve Slavii. Debut v novém klubu si může odbýt v sobotu proti Lutonu Town. „Je to pro mě velká výzva, jsem připraven vydat ze sebe to nejlepší,“ slibuje Tiéhi a ještě se mimo jiné svým tipem vrátí v povídání k české lize.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Christ Tiéhi ze Slavie v zápase proti DukleFoto : Vlastimil Vacek, Právo

Článek Nabídka ze druhé anglické ligy převážila zájem z Belgie. „Je pravda, že jsem z Belgie dostal nabídku, ale toužím si zahrát v Premier League, takže bylo lepší jít sem, může to být další krok za mým snem," vysvětluje pro Sport.cz Tiéhi. V úterý ještě v nominaci na zápas FA Cupu s Lutonem Town chyběl, Wigan prohrál 1:2. V novém působišti se potká se svým krajanem z Pobřeží slonoviny, neboť momentálně poslední tým Championship má v soutěži udržet Kolo Touré. „Osobně jsem se s ním neznal, ale pochopitelně je pro mě i celou zemi legendou. Byl i mým fotbalovým vzorem, takže doufám, že se pod ním budu ještě zlepšovat," povídá s tím, že kouč si ho sám vybral. „Sledoval mě v Liberci i ve Slavii a řekl, že bych se mu hodil. Je nejlepší, když vás chce trenér," doplnil 24letý rodák z Paříže s kořeny v Pobřeží slonoviny. Good luck, Christ! 👍 #FCSL https://t.co/07qUnwEZ7u — FC Slovan Liberec (@FCSlovanLiberec) January 13, 2023 Na jaře loňského roku se zviditelnil v Liberci, kam zamířil z druholigové Opavy. A na podzim zase na evropské scéně v dresu Slavie, kde od Nisy hostoval. Sešívaní na něj mohli uplatnit opci na přestup. Spekuluje se o částce 25 milionů korun, možnosti však nevyužili. „Zklamaný nejsem, vím, že jsem tam nehrál špatně. Slavia mě podle mě prostě jen nepotřebovala. Myslím, že mě minulé léto vzali, protože by to mohla být chyba, kdybych odešel někam jinam," přemítá. „Ale musím Slavii jen poděkovat, protože díky ní jsem se zviditelnil v Evropě. Stejně tak i Liberci, který beru jako druhý domov. Díky těmto dvěma klubům jsem nyní v Anglii," konstatuje defenzivní záložník, jenž na Ostrovech opět jen hostuje, ale znovu má ve smlouvě zakotvenou opcí na přestup. „Když ji neuplatní, tak se vrátím do Liberce. V budoucnu se může stát cokoliv," poznamenává. A kdo podle něj získá v Česku titul? „Přál bych to i Liberci, ale největší šanci má podle mě Slavia. Sice je druhá, ale Plzeň bude pod tlakem," uzavírá. FORTUNA:LIGA Tiéhi opět opouští Liberec. Míří do Anglie za svým slavným krajanem