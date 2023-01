Slavia našla stopera v Norsku. Z Lilleströmu má přijít nigerijský obránce

Fotbalová Slavia hledala posilu do středu obrany na severu Evropy, našla ji a nyní se zdá, že vše směřuje k přestupu. Kádr českého vicemistra by měl rozšířit dvaadvacetiletý nigerijský stoper Igoh Ogbu z Lilleströmu. Podle norských médií, například stanice TV 2, by za něj sešívaní měli zaplatit okolo 20 milionů norských korun (45 milionů českých korun).

Foto: Profimedia.cz Igoh Ogbu z Lilleströmu by se mohl stát další posilou pražské SlavieFoto : Profimedia.cz