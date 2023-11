Slavia oťukává velký nizozemský talent s problematickou minulostí

Výborná levačka, báječná technika. Velký nizozemský talent, jehož kariéra je po různých eskapádách momentálně u ledu. To je stručná charakteristika fotbalisty Mohammeda Ihattarena. Jednadvacetiletý skvělý hráč i raubíř by rád po dlouhých měsících nakopl kariéru a teoreticky by to mohlo být ve Slavii.

Foto: Profimedia.cz Mohammed Ihattaren ještě v dresu Ajaxu v přátelském zápase proti německému Paderbornu.

Odchovanec PSV Eindhoven s marockými kořeny má co nabídnout. Je tvořivým hráčem s citem pro hru, umí dodat nadstavbu, tedy něco, co sešívaní ve finální fázi hledají. Bonusem je silná levá noha, ta se hodí vždy. Dle zdrojů kolem fotbalové Slavie se na zápase proti Budějovicím byl podívat jednadvacetiletý holandský útočník Mohamed Ihattaren. Jméno na první dobrou neznámé, ale pro fotbalové fajnšmekry opravdová lahůdka. Vlákno o mega talentu s vroubky here we go⬇️ pic.twitter.com/1NMptQUBeh — Kudela the G.O.A.T (@kudelathegoat) November 28, 2023 Coby teenager se vyšvihl do áčka PSV Eindhoven, v nizozemské lize si v sezoně 2019/2020 připsal tři góly a šest asistencí, v následujícím ročníku pak tři branky a dvě asistence. Hodně s ním otřásla smrt otce, poté byl dvakrát zatčen, v nizozemských médiích se spekuluje i o jeho vztahu s mafií. Po odchodu z PSV Eindhoven má za sebou neúspěšné štace v Juventusu, Sampdorii Janov a Ajaxu. K poslednímu soutěžnímu utkání nastoupil v květnu 2022. Od letošního léta je nezaměstnaným, v srpnu na poslední chvíli krachl jeho přesun do tureckého Samsunsporu. Tamní fanoušci ho už bouřlivě vítali, když brzy poté klub oznamoval, že Ihattaren „snažil změnit podmínky dohody nepřijatelnými požadavky". Má opravdu skvělé schopnosti i velmi problematickou minulost. I proto teď asi všichni ve Slavii přemítají, zda to s Ihattarenem zkusit, nebo ne.