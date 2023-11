Ztráta pro Slavii. V Tiraspolu se bude muset obejít bez Trpišovského

A jak to bude v Moldavsku? „S Jindrou v týmu spolupracujeme už nějakých deset let, takže zhruba všichni víme, kdo co má dělat. Jsme v tomhle tým. Doufáme, že nějaká zásadní změna to nebude. Samozřejmě změna to bude v samotném koučování na hřišti. Ale to už jsme si taky za kariéru několikrát zkusili,“ řekl Köstl v nahrávce pro média od klubu. „Věřím, že Jindra bude co nejdřív v pohodě a že mu uděláme radost výsledkem. De facto si tam můžeme zajistit postup do jarní části Evropské ligy, tak i tímhle způsobem ho chceme pozdravit na dálku.“