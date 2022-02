Slavia se konečně chytne, očekávají experti, Sparta je proti Plzni favoritem

Sparta je doma proti Plzni favoritem. Slavia si sice zahrává s jinak výborně rozehranou sezonou, ale bookmakeři sešívaným i nadále věří, ze dvou nepovedených zápasů nedělají závěry. Slavia bude na Slovácku favoritem na výhru v kurzu 1,91:1 - domácí by vítězstvím překvapili, kurz 4,16:1 je poměrně vysoký.

„Sparta sice nezvládla duel v Budějovicích, pohárová výhra na Slavii je ale nesmírně silným impulsem. Letenští na svého soupeře ztrácejí čtyři body, případná porážka by byla při úvaze o titulu výraznou čarou přes rozpočet. Plzeň se může spolehnout na stabilní formu, a hlavně pevnou obranu, do karet jí hraje i více času na přípravu, na konci dne by tak remíza nemusela vadit ani jedné straně," přemítá Hanák.