Slavia se raduje, její opora je zpátky! Do sezony jsem připravený, hlásil Provod po vítězné generálce

Proti třetímu týmu uplynulé sezony maďarské ligy se stal několikrát terčem tvrdých zákroků soupeře. Nebál se o nohy? „Sám jsem si říkal, jestli proti mně nemají něco osobního. V přátelácích to prostě takhle někdy bývá. Byť tomu nerozumím, protože všichni víme, co pro nás fotbalisty znamená zranění. Hlavně, že jsme zápas přežili ve zdraví," uvedl 25letý záložník, který soucítí se stoperem Davidem Hovorkou, s nímž se během rekonvalescence sblížil.

Hovorka si totiž zkraje přípravy počtvrté v kariéře přetrhl křížový vaz v koleni. Na obou nohách dvakrát. „Jestli mám strach z recidivy? Bát se člověk nemůže, ale samozřejmě, stává se to. Prožívám všechno s Davidem. Odtrénovali jsme toho spolu strašně moc, je to pro něj těžké. Ale on je neskutečně silný. Vrátil se třikrát, jsem přesvědčený, že se vrátí i počtvrté. Kdykoli se vrátil, patřil mezi nejlepší stopery v lize, může to dokázat znovu. Sílu a vůli, které má v sobě, jsou neuvěřitelné. Klobouk dolů před ním," podotkl Provod.