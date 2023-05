Slavia si ligu prohrála sama, nešetří klub z Edenu experti. Sešívaní však slyšeli i chválu

Slavia je podle něj každopádně na správné a dobré cestě. I když už ve druhé sezoně v řadě nebude v Edenu slavit titul, všichni fanoušci týmu Jindřicha Trpišovského by měli mít na paměti, jak si sešívaní vedou. A nejen doma, pravidelně hrají i v Evropě. „Teď je třeba, aby byli konkurenceschopní v Evropě. Vyhrát titul nebo pohár doma je pěkný. Ale kvůli oslavě a prémiím za tyhle trofeje to neděláte. Jde o to, abyste uspěli v Evropě, to je klíčové, aby to Slavia prokázala. Ale i tady jsou na velmi dobré cestě," věří expert ve studiu Sport.cz.

Moderátor pořadu Aleš Svoboda z O2 TV vnímá, že fanoušci berou situaci jinak. Staví ti tak, že titul znamená spokojenost a druhé místo posouvá Slavii do pole poražených. Přitom sedm let v řadě je Slavia nejhůře druhá. „Je to obrovský úspěch. Navíc prodala hodně důležitých a kvalitních hráčů. Díky těm financím zase měla finance na posily. I tak ale není jednoduché se držet na špici. O to je vše z pohledu Slavie cennější," uznává kvality vršovického celku.

Fotbalová Sparta a poslední krok na cestě za titulem. Příspěvek z pořadu Přímák.Video : Sport.cz

I fotbalový redaktor Sport.cz Jiří Lizec přiznává, že to, jak se Slavia drží dlouhodobě mezi českou špičkou, musí být vnímáno jako úspěch. „Cílem byla jedna trofej, tu slávisté mají. Sparta ale, pokud to s titulem dopadne, bude mít jistotu skupiny Konferenční ligy. To bude Slavii mrzet asi ze všeho nejvíce, že se budou muset o Evropu ještě porvat," tvrdí novinář.

Fotbalový pořad PŘÍMÁK. Hosty ve studiu byli Zdeněk Ščasný a redaktor Jiří LizecVideo : Sport.cz

Zároveň posílá do Edenu také vzkaz, aby se v Edenu zamysleli, proč je Sparta v této sezoně úspěšnější a před rokem pro změnu slavila Plzeň. „Je třeba si vyhodnotit, proč Sparta s Plzní Slavii předběhly. Vždyť Sparta měla špatný podzim. Slavia byla tak nějak konzistentní, za mě si ale titul prohrála sama," dodává Lizec.