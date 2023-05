PŘÍMÁK: Sparta si titul utéct nenechá, slavit bude už na Slovácku

Fanouškům i expertům je jasné, že Pražany nečeká lehké utkání. Z posledních devíti pokusů v Hradišti vyhrála Sparta jen dvakrát. Teď jí ale stačí uhrát bod. „Bude se proto snažit hrát ze zabezpečené obrany, to ale neznamená, že by hrála na remízu," myslí si bývalý trenér a sportovní ředitel Letenských.

Sparta se v klíčové bitvě musí obejít bez Kairinena, chybět budou i ofenzivní klenoty. Kuchta bude pykat za nasbírané žluté karty, Čvančara je zraněný. „Je to velké oslabení, moc možností, jak to postavit asi není. Na hrotu by mohl hrát Mabil či Minčev," shoduje se Ščasný s Lizcem na tom, jak trenér Priske vyřeší problém s absencemi v ofenzivní řadě.

Sparta jako loňská Plzeň. Příspěvek v pořadu Přímák s Petrem MikolandouVideo : Sport.cz

Ščasný oceňuje, jak s týmem pracuje po nástupu trenér Brian Priske. Je to jeden z klíčů, díky kterému se Letenští krůček po krůčku posouvají za titulem. „Stojí za týmem, věří mu a hráči zase jemu. Nikoho při hodnocení nepopraví, obrovské plus je, že s hráči individuálně mluví," všímá si bývalý kouč.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Trenér Sparty Praha Brian Priske po výhře nad Bohemians Praha 1905.

Tým si pod jeho vedením věří, dokáže otáčet utkání, kdy se nevede a „rudí" třeba prohrávají. „Sparta na mě víc a víc působí jako tým. Když dostala od Bohemky gól, bylo vidět, jak hned Sorensen všechny povzbuzoval," hodnotí fotbalový novinář, kam se Letenští v posledních měsících herně i mentálně posouvají. „Vytvořila se skvělá parta, v týmu jsou typově jiní cizinci ,než byli třeba Kanga nebo Stanciu," dodává Ščasný.

Zkušený expert vidí jako další důvod toho, že se na Letné nejspíš brzy bude slavit titul, klopýtání Slavie i Plzně. „Nepotvrzují výkonnost jako v minulých sezonách. Na Slavii asi budou ze druhého místa nejdříve zklamaní, ale když si vezmete, že byli za posledních sedm let nejhůře druzí, tak je to obrovský úspěch," konstatuje s tím, že mrzutější zprávou pro sešívané je, že se budou muset v další sezoně porvat o Evropu. Naopak Sparta, pokud tedy dotáhne své mistrovské tažení do úspěšného konce, bude mít vstupenku do základní skupiny evropské soutěže jasnou.

Slavia má podle expertů jednoznačně nejsilnější lavičku. Diskuze z pořadu Přímák.Video : Sport.cz