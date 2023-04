Slavia si podle sázkových expertů jede do Ostravy pro výhru, Plzeň ve šlágru nepřekvapí

„Sparta o víkendu zapsala druhou remízu v řadě, když po smírném derby dělila body i na Slovácku a přišla o vedoucí pozici v tabulce. Pro nezaujatého diváka se rýsuje napínavé finále, do kterého by se nepochybně ráda vrátila i trápící se Plzeň. V neděli si alespoň trochu spravila chuť, Zlín smetla 4:0 a podobnou produktivitu si Viktoria bude chtít přivézt i do Prahy. Letenští každopádně nic nepodcení, výsledek zápasu by si před svými fanoušky měli pohlídat," přemítá Hanák.