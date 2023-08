Slavia v problémech. Trávník nezakořenil, musí se vyměnit, přiznává Tvrdík

"Trávník ani po šesti týdnech od položení nezakořenil. Udělali jsme, co bylo v lidských silách, za pomoci expertů vlastních, dodavatele i externích. Bohužel nezbývá než přistoupit k výměně trávníku v nejbližším možném termínu," uvedl Tvrdík s tím, že klub bude o dalším postupu informovat v nejbližších dnech.

"Více času strávíme zalepováním děr než samotnou hrou. Je to v havarijním stavu a neumím si představit, jak to bude vypadat po další zátěži a zhoršení klimatických podmínek. Pak to hřiště bude v podstatě neregulérní," podotkl Trpišovský na tiskové konferenci.