Trpišovský: Zahazovali jsme šance, jako když se v pekárně dělají housky. Stav hřiště mě děsí

Netrápili jste se proti Zlínu nakonec víc, než jste čekali?

Myslím, že jsme si vytvořili mnoho šancí na to, v jakém stavu je hřiště, jak se zhoršuje a jak se mění podmínky během zápasu. Těch příležitostí bylo neskutečné množství. Ale kdybychom hráli první poločas dva dny, tak bychom gól stejně nedali. Nevím, co tomu ještě chybělo, co jsme neproměnili. Možná nájezd dva na nula. Zahazovali jsme šance, jako když se v pekárně dělají housky. Ale vytvořili jsme si fakt velký tlak, měli jsme skvělý represink a reakci po ztrátě míče. Gól jsme pak dali z asi nejméně vážné šance. Přidali jsme druhou branku a předváděli rozmanité akce na všechny způsoby, ale udělali jsem asi rekord v počtu zákroků brankáře soupeře. Podal vynikající výkon, bude mužem kola a asi bude dlouho ledovat a regenerovat po tomhle zápase. Pak přišel trest, lehkovážně jsme ztratili míč a inkasovali. Závěr jsme si zbytečně zkomplikovali.

Pamatujete někdy utkání, kdy byl váš tým tak neefektivní jako v první půli?

Jednou se mi stalo něco podobného na Žižkově, myslím, že to byl můj první zápas v profi kariéře s Třincem. Tehdejší brankář Bruk byl taky mužem kola a prohráli jsme dokonce 0:2. Ale tolik vyložených šancí jako nyní si snad nepamatuji. Vypadalo to, jako by tam byla zázračná stěna, nebo že někdo posouvá brankou. Snad jsme si nechali něco na čtvrtek. Je fakt umění nedat gól z toho všeho, co jsme si v první půli vypracovali.

Není taková koncovka zároveň varováním před čtvrtečním zápasem třetího předkola Evropské ligy proti Dnipru?

Jednoznačně. Problesklo mi už hlavou, že ve čtvrtek to bude úplně jiný zápas. Na tom terénu bude šance vzácnost, musíme s ní naložit lépe. Ale jsem rád, že šance máme, každý hráč v ní chce dát gól. Je potřeba koncovku zlepšit, ale čím víc šancí máte, tím lépe pro lidi, pořád se něco děje. A logicky roste i počet neproměněných příležitostí, ten poměr ale nemůže být jako teď proti Zlínu.

Mladík Tomáš Vlček zapadl do obrany SlavieVideo : Sport.cz

Na gól třeba čeká nejlepší střelec minulého ligového ročníku Václav Jurečka, nyní jste ho držel dlouho na hřišti. Má stále vaši plnou důvěru?

Jeho výkon byl hodně pracovitý a týmový. Koukáme na kvalitu hráče, na to, co přenáší na tým, na bojovnost, na to, jak plní úkoly, které má. Když přidá gól, je to jen dobře. Na druhou stranu když dá hráč gól dá a nebude hrát na sto procent, nastupovat nebude. V první půli to nebylo od Venci ono, ale po změně stran připravil gól pro Ondru Lingra, táhl spoustu akcí a jeho výkon byl opravdu kvalitní. Samozřejmě bych si představoval, že šanci, kterou měl, promění. Venca si důvěru zaslouží za to, jak pracuje a jak hrál v minulé sezoně. Nechceme hráče vyndávat jen proto, že tři zápasy nedal gól. Je důležité, jak pracuje.

Děsí vás, v jakém stavu je hřiště?