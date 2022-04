Slavii držím v Evropě palce. Kvůli koeficientu i náročnému programu, usmíval si lišácky Vrba

„My jsme věřili pořád, že nejsme ze hry o titul vyřazení. To ostatní nás odepsali," usmíval se trenér Sparty Pavel Vrba po sobotním tříbrankovém triumfu na teplické půdě.

Dosud vedoucí Plzeň zaváhala, takže jste vítězstvím v Teplicích zase něco z manka na čele tabulky umazali. Vnímáte, že jste se po sérii posledních výsledků vrátili do boje o titul?

Snažíme se být na dostřel. My jsme věřili pořád, že můžeme ještě do boje o titul promluvit. To ostatní nás odepisovali. Všichni budou ztrácet, jsem si tím jistý. Pro nás je jednoznačně výhodnější, že máme celý týden na přípravu. Na podzim jsme hráli utkání každé tři dny. Když máme prostor se nachystat, je velká šance ligu zdramatizovat. Kvalitu na to určitě máme.

Je pro vás z daného pohledu výhodou, že Slavia má solidní naději na postup do semifinále Konferenční ligy, tudíž by ji v případě úspěchu čekal nejen jeden odvetný zápas čtvrtfinále, ale minimálně ještě další dva duely, což by její program nahustilo?

Slavii chci pochválit za předvedený výkon v Rotterdamu při úvodním utkání s Feyenoordem. Všichni v českém fotbale si pochopitelně přejeme, aby postoupili, co nejdále, protože přispívají do klubového koeficientu. Pro nás pak úspěch Slavie skýtá dost možná jistou výhodu. Velmi pravděpodobně by se pak soustředili na účinkování v Evropě. Takže rozhodně Slavii přeji co nejdelší setrvání v Evropě, v jehož důsledku by sem tam možná v lize ztratila.

Před startem duelu v Teplicích jste věděli, že Plzeň zaváhala a ztratila remízou v Olomouci. Ale nebál jste se po bezbrankovém poločase na severu Čech, že napodobíte Západočechy?

Je fakt, že v kontextu celého zápasu je výsledek pro Teplice možná krutý. Ale druhý poločas jsme ovládli zcela jednoznačně. Do přestávky bylo v naší hře příliš mnoho nepřesností, rozehrávka byla zdlouhavá. Tepličtí hráči nás dobře dostupovali, nedali nám prostor, a kromě jediné akce Hložka jsme nebyli nebezpeční.

Musel jste během přestávky v šatně hodně zvyšovat hlas a kárat hráče za jejich přístup?

Vysvětli jsme si, že nehrajeme dostatečně rychle. Neměli jsme pohyb v útočné fázi. Po pauze se vše změnilo. Lépe jsme využívali prostory, měli jsme více odražených balonů, lépe se pohybovali. Kvalita v ofenzivě z naší strany byla výrazně lepší.

Do přestávky útočník Čvančara prakticky nebyl ve hře, po obrátce dvakrát skóroval. Neuvažoval jste během pauzy, že jej ze hry kvůli mdlému výkonu stáhnete?

Je otázka, jestli by směrem k dalším zápasům pomohlo, kdybych jej hned vystřídal. Zda by šlo pro budoucnost o prospěšný zásah. Každopádně po pauze pracoval mnohem lépe...

Během první půle měl jedinou šanci Sparty Adam Hložek, po pauze byl ve všech gólových akcích. Nespoléhá na něj tým až příliš?

Je pro nás klíčový hráč. Dokáže zápasy rozhodovat sám. V lize není mnoho nadstandardních hráčů, ale on mezi ně rozhodně patří.

Je pro vyvrcholení jara dobrou zprávou série čtyř vítězství v řadě, zejména pak bilance jedenácti vstřelených branek a pouhých dvou inkasovaných?