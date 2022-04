Smolař, a hned dvojnásobný. Měl jsem nechat Čvančaru střílet, Grigar by to měl, povzdechl si Vondrášek

„Kdybych ho nechal střílet, chytil by to Grigar do teplých. Čvančara netrefil míč podle svých představ, jenže já ho nadzvedl a nás gólman neměl nárok," povzdechl si čtyřiatřicetiletý Vondrášek nad smůlou, která ho provázela.

„Má první šance, ale nebyla o smůle. Měl jsem hlavičkovat jinam, než stál sparťanský brankář, ten balon měl být prostě přesnější. Nebyla to sice komfortní situace, ze které jsem po centru Trubače střílet, ale trefit lépe to určitě šlo. Holec byl ovšem postavený dobře, takže pro něho nebylo tak těžké balon chytit," vyčítal si, že nedostal svůj tým do vedení.

„Třeba by se zápas vyvíjel jinak, protože první půle byla z naší strany dobrá. Dostali jsme se do zápasu, měli pár dobrých věcí... Ale to je třeba a kdyby, na které se fotbal nehraje," připomínal poté, co po změně stran udělala Sparta s jeho Teplicemi krátký proces.

Foto: Ondřej Hájek, ČTK Sparťané se radují v Teplicích.Foto : Ondřej Hájek, ČTK

„Prostě to odšpuntovala. Zvlášť, když první smolný gól po mé nešťastné teči další průběh hodně ovlivnil. Otevřeli jsme hru, vzápětí jsme inkasovali druhou branku a bylo rozhodnuto. Paradox, že přišla po rohovém kopu, i když na standardní situace jsme se připravovali, protože jsme věděli, že z nich Sparta dává hodně gólů," glosoval Vondrášek druhých pětačtyřicet minut, které měly na Stínadlech už naprosto jednoznačný průběh.