Radovat se svými spoluhráči se mohl už ve druhé minutě, kdy si Havlíkův centr z pravé strany nešťastně do vlastní sítě srazil Brazilec Túlio. Domácí tým mohl v klidu pokračovat v očekávaném tlaku, jemuž ale chyběla přesnost ve finální fázi. Ve 22. minutě nedotáhl slibně rozehranou akci do konce Cicilia, o pár minut později ani Hofmann a do třetice trefil Jurečka tyč. Karviná vyrovnala hru, ovšem směrem k Borkově bráně toho také moc nevymyslela.