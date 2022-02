Slovácko cítí šanci na Evropu v lize i v poháru. S Jurečkou dál jedná o prodloužení smlouvy

Sezonu rozehráli náramně. „Považujeme se za ambiciózní klub. Pokud skončíme čtvrtí nebo třeba dokonce třetí a dostaneme se znovu do evropského poháru, budeme hrozně rádi. Zároveň si ale uvědomujeme, jak je liga nesmírně vyrovnaná. Jaro bude hodně náročné. Půjdeme krok po kroku a uvidíme, na co to bude stačit," říká ředitel hradišťského klubu Petr Pojezný.

„V přípravě jsme odpracovali, co jsme chtěli, byť se nám nevyhýbala drobná zranění. S výsledky ale pochopitelně spokojený být nemohu. Dvakrát jsme inkasovali tři góly, což je hodně. Dopouštěli jsme se individuálních chyb. A to i hráči, kteří mají už něco za sebou. Možná to jde také na vrub únavě z náročné přípravy. Je to pro nás takový zdvižený prst. Věřím, že máme natolik zkušené mužstvo, že se dáme do nedělní ligové premiéry s Pardubicemi dohromady. Zapracovali jsme na tom, abychom nedostatky odstranili," tvrdí kouč moravského celku Martin Svědík.