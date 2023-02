Do zápasu lépe vstoupili Hanáci a už ve druhé minutě byli blízko gólu. Růskův centr hlavičkoval Chytil a brankář Nguyen měl plné ruce práce s chycením míče. Sigmu hnal v první půli do ofenzívy i silný vítr, další její příležitost přišla ve 20. minutě, kdy Zifčák také hlavou jen těsně minul.

Šance Slovácka proti dobře organizované obraně hostů přišla ve 27. minutě, kdy Holzerův centr se snažil umístit skluzem mezi tyče Brandner, ale chybělo mu pár centimetrů. Na dlouhou dobu to byla poslední střelecká příležitost, ta další se vměstnala do 39. minuty, kdy Breite vrátil odražený centr do vápna, Chytil překonal Nguyena, nicméně po zásahu videorozhodčí Adámkové byl gól kvůli ofsajdu odvolán.