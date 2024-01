Slovácko začalo přípravu s Havlíkem, ale bez Valenty. Je to problém, připouští Svědík

Valenta by se mohl stát součástí transferu Slavie s Plzní, odkud míří do Edenu reprezentační brankář Staněk. Slovácko tak s ním už nemůže s největší pravděpodobností pro jaro počítat. „Pokud to tak skutečně bude, je to pro nás problém. Budeme ho těžko nahrazovat. Matěj má skvělé parametry na hřišti a je to výborný hráč i do kabiny. Také díky němu šly Havlíkovy výkony na podzim tak výrazně nahoru,“ tvrdí hradišťský kouč Martin Svědík. „Bez Valenty budeme muset připravit jiné varianty,“ ví dobře.