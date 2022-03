Smetana si nuly na Slovácku váží. O čtvrté místo bude boj až do konce sezony, očekává kouč Baníku

Asi ano. Chtěli jsme na Slovácku vyhrát, soupeři tím bodově odskočit a vyrovnat bilanci ze vzájemných střetnutí. Jenže průběh utkání tomu neodpovídal. Zejména do přestávky to byl taktický zápas se spoustou osobních soubojů. V prvním poločase v něm byl úsek, kdy jsme měli navrch. Chtělo to dotáhnout některé nadějné akce lépe. Platí to hlavně o Ubongu Ekpaiovi. Směrem dopředu nám bohužel chyběla větší rychlost a přímočarost. Po změně stran se už hrálo nahoru dolů. Gól nepadl, a tak jsme si odvezli bod. Hradišťští mají hodně kvalitní celek, a tak si remízy musíme považovat. Je potřeba si uvědomit, jak u nich dopadly některé jiné týmy.