Film, kniha, bezmasé večeře. Čím bude Jarošík motivovat své hráče proti Spartě?

Podle mého je úplně zbytečná. Ať ti kluci hrají, ukáží se, ať proti svému mateřskému klubu předvedou, co v nich je. Jde samozřejmě o to je pohlídat, aby nebyli příliš vyhecovaní, nedopustili se nějakého faulu, neslavili teatrálně gól, který by případně dali, což by jim v budoucnu fanoušci těžko odpouštěli. To lze ale pohlídat.