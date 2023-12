SOBOTA RÁNO Simerský se proti Hradci vrátí do základní sestavy Zlína. Musíme nechat na hřišti všechno, dušuje se

„Trenér udělal po nástupu k týmu některé změny, které zafungovaly. Ve fotbale to tak někdy chodí. A nejde o mě, ale o tým. Každý z nás chce, aby byly naše výsledky lepší, a musí přiložit ruku k dílu,“ necítí Simerský křivdu, že momentálně nemá v předposledním mužstvu ligové tabulky tak silnou pozici jako ještě před časem.

V zápase s Hradcem, který uzavře podzimní část nejvyšší soutěže, je urostlý zadák připravený pomoct svému celku ze všech sil. „Pokud skutečně nastoupím, budu se snažit odvést co nejlepší výkon. Je to poslední letošní duel, a tak musíme nechat na hřišti úplně všechno. Uvidíme, zda to bude stačit na tři body,“ přemítá Simerský.