Solidní úlovek po přestupním termínu. Bývalý reprezentant Pospíšil se po devíti letech vrací do Olomouce

Martin Pospíšil na Hané podepsal smlouvu do léta 2025 s opcí na další rok. "O svém návratu jsem přemýšlel intenzivně zhruba rok a půl. Táhlo mě to domů do Olomouce. Nedokázal jsem si představit, že bych se vrátil do Česka do jiného klubu," ujišťuje fotbalista, který v letech 2012 a 2015 nasbíral tři starty v dresu české reprezentace.

„S Martinem jsme byli v kontaktu delší dobu a vždycky se společně bavili o tom, že by se ve správný čas do Sigmy mohl vrátit. Typologicky je to fotbalista, kterého jsme v zimě hledali. Když se objevila možnost jej získat, začali jsme na tom intenzivně pracovat. Trvalo to několik týdnů, ale nakonec se to povedlo. Jsme moc rádi, že je tady," pochvaluje si sportovní ředitel Ladislav Minář.

Zbývá už jen dořešit všechny procesní formality. „Hodně jsem se na tento moment těšil. Nemohu uvěřit, že se to uskutečnilo tak rychle. Návrat se plánoval možná trochu později, ve fotbale se ale pořádně nic nedá plánovat dopředu. Když se naskytla možnost návratu do Olomouce už teď, skočil jsem po ní. Prioritou pro mě bylo, abych se se Sigmou dohodl. Jsem rád, že se to povedlo," kvituje také Pospíšil.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Jablonecký záložník Martin Pospíšil ve finále Poháru FAČR s FC Slovan Liberec, hrané 27. května 2015 v Mladé Boleslavi.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

Technický záložník se Sigmou získal Český pohár a Superpohár v roce 2012. Kromě Olomouce hrál za Plzeň a Jablonec. V české lize odehrál Pospíšil 148 utkání a dal 18 gólů.

Kreativní záložník se do nejvyšší tuzemské soutěže vrací po pěti a půl letech. „Českou ligu jsem pravidelně sledoval. Hlavně zápasy Sigmy. Myslím si, že nějaký přehled mám. Do neznámého prostředí nejdu," avizuje Pospíšil v prvním rozhovoru pro klubový web.