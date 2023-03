Kvalitní běžecký trénink, smál se Trousil po vyřazení od Slavie. Cíl Vyškova pro jaro? Liga by byla hezká

Vyškov si v letošním pohárovém ročníku překvapivě poradil se dvěma prvoligovými mančafty, Jablonec i Zlín porazil shodně 1:0. Utkání na Slavii, která v probíhajícím ročníku navíc na svém hřišti nepoznala nic jiného než vítězství, již ale bylo nad jeho síly. „Dávali jsme klukům do hlav, aby hráli to, co je zdobilo ve druhé lize. Je sice hezké, že jsme si to řekli, ale když pak hráči vidí před zápasem sedm tisíc diváků a Tribunu Sever, která zpívá své chorály, tak je to pohltí," hledal Trousil důvod nepovedeného vstupu do utkání, který v podstatě rozhodl o jeho konečném vyústění. Vyškov během prvních dvaadvaceti minut totiž hned třikrát inkasoval.

„Nebudu z toho ale nic vyvozovat. Tenhle zápas pro nás byl odměnou za vyřazení Jablonce a Zlína. To, že se někomu dnes nedařilo rozhodně neznamená, že nebude hrát v Táborsku," nastínil Trousil, že jeho rozhodování o sestavě v duelu prvního jarního kola druhé ligy nebude nijak ovlivněno čtvrtfinálovou prohrou.

Kouč vyškovských fotbalistů si totiž z konfrontace s úřadujícím vicemistrem Fortuna ligy odnesl veskrze pozitivní dojmy. „Takovéto zápasy má za sebou z našich hráčů snad jen Klesa, kterému je čtyřicet. Ani já jsem v podobné atmosféře ještě nikdy netrénoval. Jsem moc rád, že jsme si tímhle prošli. Navíc to pro nás byl kvalitní běžecký trénink, takže jsme si splnili to, co míváme obvykle v programu ve středu," odlehčeně dodal Trousil.