Sor má namířeno do Genku. Slavia má dostat méně, než jí Belgičané nabízeli v létě

Napodruhé už by tyhle námluvy měly klapnout. Rychlý ofenzivní fotbalista Yira Sor má namířeno ze Slavie do Genku. Belgický klub po letním odmítnutí ze strany sešívaných ve své snaze o nigerijského fofrníka vytrval a přestup by se mohl v nebližších dnech dotáhnout. Nabídka nyní už není tak štědrá jako před pár měsíci, kdy se pohybovala okolo čtvrt miliardy korun, Slavia by za Sora měla dostat 6,5 milionu eur (157 milionů korun). Informaci přinesly severy hln.be nebo hbvl.be.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Brankář Lince Alexander Schlager a Yira Sor ze Slavie Praha během utkání osmifinále Konferenční ligy.Foto : Vlastimil Vacek, Právo