Slavia hlásí první zimní posilu, do Edenu míří opora Klokanů Hronek

"Petr je skvěle fyzicky vybavený a připravený hráč, který pracuje na velkém prostoru. Je neskutečně platný v presinku, nešetří krokem, je hodně soubojový, nevadí mu fyzická hra. Má i určité X faktory, jako jsou jeho vynikající dlouhé auty nebo doplnění pokutového území, kde má výbornou útočnou hlavu," uvedl trenér Slavie Jindřich Trpišovský. "Díky tomu, že mu v létě končila smlouva, to bylo výhodné i z ekonomického hlediska," dodal.

Hronek uvedl, že ho zájem úřadujícího vicemistra příjemně překvapil. "Cítím velkou radost. Je mi 29 let a musím říct, že jsem asi úplně nečekal, že o mě bude mít takový klub zájem. O to víc si toho cením, o to jsem šťastnější," řekl po podpisu tříletého kontraktu.