Sor neodehrál za Baník ani minutu. Od podpisu ve Slavii jej dělí hodiny

Ani minutu neodehrál ofenzivní fotbalista Yira Collins Sor během zimní přípravy za Baník Ostrava. Ne snad, že by nigerijské křídlo upadlo v nemilost trenéra Smetany. To jen kouč věděl, že pro jaro už s mužem, který během podzimu vstřelil tři branky a na pět přihrál, nemůže počítat. Přestup do Slavie je téměř definitivní.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Yira Sor z Baníku Ostrava má údajně namířeno do týmu mistrovské Slavie.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

Článek „Stává se z něj výjimečný a zajímavý hráč. Přináší nám něco jiného ve srovnání s ostatními kluky. Je potřeba mít s ním trpělivost, ale jde o naše ofenzivní eso, které nechci ztratit," prohlásil Ondřej Smetana, trenér Baníku, ještě na začátku přípravy. Tehdy se zdálo, že Sor by mohl zamířit do Sparty výměnou za služby obránce Davida Lischky. Z transferu sešlo. Ovšem souběžně probíhala jednání i na trase Bazaly-Eden. A když ve Slavii prodali Kuchtu, začali mnohem intenzivněji řešit budoucnost nigerijského křídla. 🇨🇿🇳🇬 Yira Sor już poza tureckim zgrupowaniem Baníku Ostrava. Temat wydaje się przesądzony. Kierunek Slavia Praga. https://t.co/53PzlE5YOa pic.twitter.com/w9G90GepPh — Karol Żuradzki (@zurekcz) January 20, 2022 I s ohledem na budoucnost. Krajan Peter Olayinka měl už v létě namířeno do zahraničí a má přislíbený přestup v případě atraktivní nabídky. Český reprezentant Michael Krmenčík je ve Slavii na hostování, a tak červenobílí posily pro ofenzívu potřebují. Foto: Vlastimil Vacek, Právo Peter Olayinka má příslib, že ho Slavia v případě atraktivní nabídky uvolní.Foto : Vlastimil Vacek, Právo Pokud Sor zvládne páteční test v podobě zdravotní prohlídky, odchodu z Baníku po pouhém roce nebude nic bránit. Kluby jsou podle zákulisních informací domluvené na odstupném ve výši pětadvacet milionů korun, navíc Baník získá na hostování s následnou opcí Ubonga Ekpaie, nigerijské křídlo, které v úvodu podzimu nastupovalo ve Slavii sice pravidelně, ale s přibývajícím časem ze sestavy vypadlo. Přestup by měl být definitivně potvrzen během pátečního odpoledne. Trenérský tým Slavie chce během jara dopřát Sorovi čas, aby se v klubu dostatečně adaptoval, nasbíral zkušenosti a od léta byl stoprocentně platným hráčem při pokusu zaútočit v ideálním případě na postup do Ligy mistrů. Foto: slavia.cz Ubong Ekpai v dresu Slavie.Foto : slavia.cz Sor by se teoreticky mohl připojit ke Slavii ještě na soustředění v Portugalsku, z kterého se červenobílí vracejí v pondělí. Každopádně příležitost k prvnímu startu bude mít paradoxně 30. ledna proti Ostravě. Pokud Yira Sor do kádru obhájců titulu přestoupí, bude už šestým fotbalistou, který v zimě Baník opustí. Už dříve se Ostravané rozloučili s Denisem Granečným (maďarský tým Mezőkövesd-Zsóry SE), Romanem Potočným (Plzeň), Ondřejem Chvějou (Karviná), Muhammedem Sannehem (slovenské Pohronie) a Adamem Jánošem. Zkušený středopolař dostal svolení se připravovat s Karvinou, nicméně zájem o něj projevil poslední tým polské Ekstraklasy Bruk-Bet Termalica Nieciecza. FORTUNA:LIGA Granečný bude hostovat v Mezökövesdu

