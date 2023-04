Souček se po zranění vrátil na trávník. Reálná je i varianta, že na EURO nepojedu, připouští

Chtěli jsme se v hodně improvizovaném složení prezentovat bojovným výkonem a dobrou organizací hry. To se nám docela dařilo. Platilo to 92 minut. Pak jsme inkasovali gól, jaký jsme rozhodně neměli dostat.

Už když Čermák do balonu kopl, tušil jsem, že zapadne do sítě. Bylo to se štěstím, avšak my nesmíme prohrát předtím souboj. Míč měl jít jednoznačně ven z hřiště do autu.