Sparta hlásí čtvrtou posilu. Přivedla účastníka MS v Kataru

📺 MABIL | „Pod trenérem Priskem jsem hrál nejlepší fotbal. Známe se opravdu dobře. Je to ambiciózní chlapík, takže máme tyhle ambice společné. A dokázat to tady bude naším cílem.“

"Chci bojovat o tituly. Takže hlavní motivací, proč jsem sem přišel, je vyhrávat, bojovat o titul a také hrát znovu evropské poháry. Hrál jsem Ligu mistrů se svým bývalým týmem v Dánsku. Byl to skvělý pocit a hrozně bych to chtěl prožít znovu. A to je pro mě cíl tady," uvedl Mabil pro sparťanský web.

Mabil se narodil v Keni, do Austrálie se přesunul s rodinou, když mu bylo 10 let. Do velkého fotbalu vstoupil v dresu australského Campbelltown City, u protinožců strávil ještě tři sezony v Adelaide United. Ve věku dvaceti let pak přišel přesun do dánského Midtjyllandu.