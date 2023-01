Brankář Sparty se vrací do Polska, bude chytat za mistra

„Když jsem byl v Rakówě, učil jsem se polsky. To je pro mě určitě plus, stejně jako to, že znám krajana Luba Šatku. Pro mě je to dobrý krok, protože jdu do velkého klubu, mistra polské ligy. Doufám, že tady napíšu ještě lepší příběh než v Čenstochové," líčí na klubovém webu slovenský brankář, který s novými spoluhráči již ve středu vyrazí na soustředění do Dubaje.