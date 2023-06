Hašek změní názor, reaguje Ševčík. Z maturity uháněl taxíkem na zápas

Fotogalerie +7

Na slova trenéra, který v Brně záchranářskou misi nakonec nezvládl, reaguje 20letý Ševčík s odstupem času střídmě, ale jasně. „Později změní názor," vzkazuje po prvním tréninku na Spartě. „Nemluvil jsem s ním o tom a asi ani nebudu," dodává.

V posledních duelech sezony moc nehrál, i když velkou část ročníku patřil mezi tahouny týmu. Podle Haška neměl formu, možná už se viděl v novém angažmá. „Nešlo o nějaký tělesný limit, spíše v hlavě jsem se měl nachystat lépe. Fyzicky si myslím, že jsem momentálně v pohodě," ujišťuje Ševčík.

Kromě fotbalu a starostí se záchranou řešil ke konci května také studijní povinnosti. Dokonce v den předposledního kola nadstavby a zápasu v Teplicích maturoval. „Naštěstí jsem to zvládnul a pak taxíkem rovnou do Teplic," vzpomíná na utkání, v němž nastoupil na závěrečných přibližně 25 minut.

Času na učení neměl mnoho, trochu mu v tomto ohledu pomohlo zranění. „Týden před maturitou jsem při tréninku spadl na rameno. Měl jsem více volna, chodil jsem trénovat méně a týden v kuse se učil. Odmaturoval jsem ze všeho, nejhorší byla asi čeština. Knížky a podobné věci, to nebylo ono," prozrazuje už s úsměvem a ve viditelně uvolněné náladě. V Praze už má zařízené veškeré organizační věci včetně bydlení. „Všechno hotovo. Hlava čistá a jen na fotbal," hlásí.

Zatímco po studijní stránce se mu dařilo, na hřišti to v posledních měsících lehce stagnovalo. Výsledkem byla nominace na EURO do 21 let bez jeho jména. „Koho by to nemrzelo. Nebyl jsem úplně rád, byl jsem naštvaný," přiznává Ševčík.

Je ročník 2002, na vrcholný mládežnický šampionát se tedy může probojovat za dva roky. „Naštěstí příležitost ještě bude. Jsem zklamaný, ale beru to tak, jak to je. Alespoň jsem od začátku se Spartou," naráží na fakt, že hráči, kteří se závěrečného turnaje účastní, logicky s týmem zatím nejsou a čekají na čtvrteční první klání turnaje v Gruzii proti Anglii.

Do Sparty přichází Ševčík s jasným cílem. „Rád bych se udržel v kádru, udělám pro to všechno," nepřipouští si aktuálně možnosti hostování nebo přesunu do B-týmu. Transfer bere jako splněný sen. „Čtyři roky zpátky jsem šel třeba na hostování do Jihlavy. Úplně jsem nevěděl, nebylo to nejlepší období, ale uběhly tři roky a jsem ve Spartě," popisuje rodák z Třebíče.

V novém kádru najde řadu známých tváří. Mimo jiné parťáka z minulé sezony z Brna Filipa Součka nebo kapitána Ladislava Krejčího mladšího, jenž do Sparty dorazil rovněž ze Zbrojovky v roce 2019. On by měl být pro Ševčíka určitou spojkou. „Hned poté, co bylo venku, že jsem přestoupil, mi psal, že se na něj můžu kdykoliv obrátit. Známe se už pět let. Zatím jsme spolu nemluvili, až se vrátí z reprezentace," konstatuje.