Sparta je nejvíce zranitelná po stranách. Legendě z Letné se líbí slávistický talent

V derby proti Slavii nastoupili na krajích Wiesner a Zelený. Alternativou za prvně jmenovaného je Mejdr. „Wiesner a Mejdr jsou hodně vyrovnání. První je pohyblivý, rychlý, má tah na bránu. Mejdr je zase silovější. Ideální by bylo skloubit ty vlastnosti do jednoho hráče," přemýšlí novinář o variantách v letenském kádru na pravou stranu sestavy. „Zatím se střídají, jsou asi nejlepší ve Spartě. Kdo nastoupí je ale vážně věcí trenéra," doplňuje Hašek.

Očima bývalé sparťanské opory by měl ideální hráč do krajních prostor mít vyváženou defenzivní a ofenzivní činnost. „Základem je být silný v defenzivě, kde ti hráči odvádějí většinu práce. Ale po zisku míče musí okamžitě dopředu a mít kvalitní centr, to je základní předpoklad," prozradí expert. Další podmínkou je cit, kdy má hledat centrem spoluhráče před brankou. „Když vidí, že je tam jen jeden útočící hráč na tři obránce, tak to musí dát zpátky."