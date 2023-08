Sparta oživila trojzubec. Posile zatím chyběla čísla u nás i ve Francii, kvituje Priske kanonádu

Jenže první jmenovaný odešel za velkou výzvou do Mönchengladbachu, kde si v přípravě vede nadmíru dobře. Na Letné jako náhradu přivedli Veljka Birmančeviče, typologicky zcela odlišného srbského křídelníka z Toulouse.

„Jsem velmi spokojený s výkony všech tří. Především za Birmu jsem rád, že zapsal body do osobních statistik, protože už v prvních dvou utkáních odváděl velmi dobrou práci. Zatím mu chyběla jen čísla jak ze začátku u nás, tak minulou sezonu ve Francii," poukazuje trenér Brian Priske.

A protože klíčový vstup do pohárů se blíží, mohl brzy rozložit a ušetřit síly. Haraslína vystřídal již o přestávce, Kuchtu v 67. minutě. Jen Birmančevič odehrál celý zápas.

„Není to otázka na mě. Trenéra se zeptejte na střídání o poločase," kření se do kamery Lukáš Haraslín. „Samozřejmě, byl to plán. Šulo hrál opravdu hodně špatně. Proto jsme museli udělat těžké rozhodnutí a hráče vystřídat, když nepodává dobré výkony," směje se Priske a hráče drží za ramena. „Díky, kouči," chechtá se Haraslín.