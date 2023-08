Kanonáda s výstrahou. Kodaň bude úplně jiný level, varuje střelec Kuchta

Dvě trefy přišly jako na zavolanou. „Samozřejmě úleva, protože na gól jsem čekal a jsem rád, že to přišlo zrovna doma. Dostat se do pohody před dvojzápasem s Kodaní je pro mě hodně důležité," libuje si Jan Kuchta.

„Je to varování. Chtěli jsme hrát až do konce a tohle by se nám nemuselo vyplatit jak s Kodaní, tak v dalších zápasech v lize a poháru. Musíme hrát až do konce, být obětaví a zodpovědní," uvědomuje si Kuchta.

„Šlo o první zápas, kdy nám to bodově vyšlo. Spolupráce by mohla být ještě lepší než doposud. On je fantastický hráč, fotbal vidí a krásně mi to tam nacentroval. Vyšlo to nádherně už odzadu, kde to Láďa Krejčí uhrál a Birma hned z prvního doteku sypal míč na mě. Krásně jsem trefil," usmívá se Kuchta.