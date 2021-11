Sparta utrpěla výhru, rýpl si legendární stoper. Zdravím fanoušky, i ty, co mě nenávidí

Co tedy Řepka, který se pomalu přesouvá ze hřiště do role trenéra a vede v nižší soutěži na Kutnohorsku Červené Janovice, vzkázal svému slavnějšímu kolegovi Pavlu Vrbovi, jenž vede Spartu: „Pulkrab by měl hrát v základu. Hancko na stopera, Krejčí mladší na defenzivního záložníka, Gabriel na beka a Pavelka na lavici," nabídl kouči hned pět jmen, s nimiž by v roli trenéra letenského celku naložil jinak.