Sparta získala jen samé cizince. Prioritou zůstává český trh, přesto ujišťuje Rosický

Není to tak dávno, co italskému kouči Stramaccionimu nakoupili na Letné hned celou jedenáctku cizinců. A pak fotbalové Spartě pěknou řádku let trvalo, než se jich zbavila... V zimě jako by se přesto vydala stejnou cestou, všechny čtyři posily angažovala ze zahraničí. „Prioritou pro nás nadále zůstává český trh,“ ujišťuje sportovní ředitel Tomáš Rosický, že se nejedná o žádný nový ryze zahraniční směr.

Jen posily ze zahraničí? Sparta zůstává českým klubem, na tom se nic nemění, říká Tomáš Rosický

Zimní posily? Samí cizinci. Jako poslední dorazil australský záložník Awer Mabil. Před ním po podzimu třetí celek prvoligové tabulky angažoval Fina Kaana Kairinena, také středopolaře, dalšího záložníka Qazima Laciho z Albánie a srbského obránce Dimitrije Kamenoviče. „Vyšel nám plán," avizuje Tomáš Rosický. S aktuální podobou kádru jste tedy spokojení? Ano, jsme s trenérem spokojení, jak jsme tým posílili. Chtěli jsme mít všechny vyhlédnuté posily co nejdřív, ještě před odjezdem na soustředění, což se splnilo. Vytvořili jsme velkou konkurenci ve všech řadách, což byl jeden z našich cílů. Můžeme být spokojení. Přivedli jste samé cizince. Sparta se tedy po letech znovu vydává výhradně zahraniční cestou? Může se to zdát, ale tak to není. Na směřování klubu se nic nemění. Vždyť třeba v létě přišlo českých kluků dost. Při výběru hráčů má vždy zásadní slovo trenér. A teď máme trenéra, který je víc otevřený celému světu. Strategie se ovšem nemění. Sparta musí zůstat českým klubem s českým základem. S trenérem se o tom bavíme, to je jasné. Musíme zachovat návaznost na akademii a béčko, ale hráčům ze zahraničí se bránit nebudeme. Rosický: „Nemůžeme zatím říct, že kádr je uzavřen. Nadále pohyb v kádru bude a někteří hráči také odejdou." #acsparta pic.twitter.com/yJWqj8qvDx — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) January 5, 2023 Dají se vaše zimní kroky chápat také tak, že jste si řekli, že jen s Čechy se nedá uspět a je třeba jít za hranice? Ne tak úplně, koukáme samozřejmě i na kvalitu, kterou český trh nabízí. Nejdřív se díváme do svých řad, také koho máme na hostování, pak na český trh, tam je důležité být silný. A pak co nabízí zahraničí. Český trh zůstává prioritou. Čtyři hráči přišli, kolik jich bude muset během zimy odejít? Pohyb v kádru ještě bude, není uzavřen ani dovnitř. Zimní okno jsme chystali s dlouhodobějším výhledem také směrem k létu. Ano, někteří hráči ještě také odejdou. V létě končí smlouvy hned dvanácti hráčům. O kolik z nich stojíte, s kolika už nepočítáte? O smlouvách samozřejmě máme přehled. S někým jsme domluveni, s jinými se budeme bavit, s některými ne. Nemělo by nás to překvapit. Změna v rozestavení se vyplatila. Ukázali jsme, že umíme vyhrát velký zápas, těší Briana Priskeho. Některé posily na podzim příliš nehrály. Jakou roli hrála nevytíženost při jejich výběru? Zvažujeme všechny možnosti, ale koukali jsme na ně i z hloubky a delšího horizontu třeba k létu. Budeme je tlačit k okamžitým výkonům, ale jsme srozuměni, že to tak být nemusí. Víme, že někteří noví hráči budou potřebovat nějaký čas. Transfery jsme dělali také s výhledem k létu. Nástupcem trenéra Michala Horňáka u druholigového béčka se stal Petr Janoušek. Byl první volbou? Vybíral jsem ze dvou kandidátů, intenzivně s nimi vše řešil. Béčko je pro nás dál důležité, aby zůstalo v lize. Pro rozvoj hráčů při přechodu z dorostu, aby mohli udělat krok dál, někteří třeba i přes hostování. Dobrý příklad je Pudhorocký, za podzim učinil velký krok. Začali jsme se proto bavit s Hradcem Králové o přestupu. Vzali jsme v úvahu i novou chystanou regulaci hostování. V létě přijde na jeho post další hráč, takže je pro něj vzhledem ke konkurenci lepší, aby šel hrát ligu do Hradce. Na přestup, ale s přednostním odkupem. Takový model bude častější. Druhému klubu zaplatíme, že hráče dorozvine, my si na něj pak ještě můžeme sáhnout zpátky.