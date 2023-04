Sparťanští ultras jsou zpět! Fandění je lepší, než dělat brajgl či házet dělobuchy, říká bývalý reprezentant

„Je otázka fandit, nebo dělat věci, které image Sparty neprospívají. Řeknu bitky, špatné věci. Ať prostě fandí, podporují tým a věřte mi, že ten tým to cítí. Když tam ale budu házet rakety, dělobuchy, tak to není úplně to, co hráče podporuje. Potřebují cítit sílu fanoušků, kteří je ženou do fotbalu. To funguje daleko víc, než dělat brajgl, hrát si na ultras a dělat zle," je přesvědčený bývalý reprezentační obránce Pavel Mareš v pořadu Přímák.