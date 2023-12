Spokojenost poloviční. Z týmu ale cítím hlad, sílu. Věřím, že na jaře to ukáže, říká olomoucký kouč Jílek

Jak tedy první polovinu probíhajícího soutěžního ročníku z pohledu vašeho týmu vnímáte?

Je to padesát na padesát. Chtěli jsme si sáhnout na třicetibodovou hranici. To byla moje trenérská, vnitřní výzva. Nestalo se. Chybí nám jeden zápas a šance na to pořád je, ale i tak jsme mohli a měli minimálně třicet bodů mít. Mrzí mě domácí utkání, kdy jsme body nebrali. Třeba dva, co jsme ztratili ze Zlínem. Kdybychom je měli, řekl bych si, jsem spokojený i přes závěrečnou porážku s Plzní. Jenže…

Foto: Luděk Peřina, ČTK Utkání 19. kola první fotbalové ligy SK Sigma Olomouc - FC Viktoria Plzeň.

Jste ale v elitní šestce a to jste chtěli…

Ano. Tento dílčí cíl jsme splnili. Držíme se tam. Mužstvo i já jsme však cílili víc na to, abychom byli mnohem blíže v závěsu za třetím místem.

Možná vám chybí i body s některým z celků z první trojky. S těmi jste letos na rozdíl od minulosti vyšli bodově naprázdno?

Jsou to paradoxy. Nemyslím si však, že bychom s nimi hráli horší zápasy, co se týká kvality. Nebyli jsme jen dostatečně produktivní. A možná nám chybělo i pověstné štěstí. Když jsme třeba porazili loni Slavii 2:0, ta neproměnila čtyři čisté šance. Opravdu tutovky. Je to ale samozřejmě pro nás důvod k zamyšlení. Když jsme s trojkou hráli, vždy nám něco chybělo. Hlavně větší kvalita ve finální fázi a také dobré rozhodování v defenzívě. Tam jsme strádali.

Frustrovat vás jistě musely i chyby brankářů. V posledních dvou letech jich bylo až příliš. Naposledy s Plzní se fatálním kiksem podepsal pod gól na 1:2 Tomáš Digaňa…

Myslím, že nemáme špatné gólmany. Máte ale pravdu, že se to točí, přehazuje z jednoho na druhého. Nemají stabilitu. Žádný nás nepodržel dobrým výkonem třeba v pěti šesti zápasech v řadě. Nestalo se, že by některý chytil třeba dva jasné góly.

Foto: Luděk Peřina, ČTK Fanoušci Olomouce během zápasu s Plzní.

Nezavrhuji je však. Všichni čtyři ukázali kvalitu. Na každém tréninku vidíte, co jsou schopni chytit. Samozřejmě v zápasech je to jiné. Tlak je tam na ně větší. Je to o víře v sama sebe, o mentální připravenosti, o rozhodování v konkrétních situacích.

Znamená to, že posílení na postu gólmana požadovat v zimě nebudete?

Musíme s nimi dál pracovat. Pochopitelně se ale o nich budeme i bavit. Faktem je, že nás jejich chyby připravily o více bodů a stály nás možná i lepší umístění. Nechci ale předjímat. Je třeba si to nejprve důkladně zanalyzovat a pak přijít s nějakým řešením. Třeba i v návaznosti na odchod některého z hráčů. Momentálně ale nechci střílel od boku.

Nakousl jste ožehavé téma. Nemáte obavy, že o některou z opor přijdete? Lze předpokládat, že zájem bude například o Ondřeje Zmrzlého?

Žádné informace v tomto směru nemám. Aktuální, konkrétní nabídka na některého z našich hráčů na stole v této chvíli není. Když ale zmiňujete Ondru, tak musím říct, že udělal obrovský pokrok a může být v hledáčku klubů, co jsou výše postavené. Má na to věk, zkušenosti a za sebou také skvělý podzim. Patří určitě k nejlepším levým obráncům v soutěži.

Co záložník Martin Pospíšil? Do klubu se vrátil po dlouhých devíti letech plný elánu a očekávání. Na růžích však ustláno nemá. Mnohdy se do sestavy nevešel. Nebojíte se, že si bude hledat angažmá, kde jeho role v týmu bude zásadnější?

Nemyslím, že by chtěl odejít. Hodně spolu komunikujeme, mluvíme. On zná moje nároky, já zase jeho přednosti, slabiny. Má týmu co dát a jednoznačně to ukázal. Na druhé straně, když jeho nedostatky vyjdou na povrch, má to pro mužstvo následek. Ukazuje však pořád velmi dobrý přístup. Výborně pracuje v tréninku. A že chce pravidelně hrát? To je u takového borce logické. Máme před sebou nějaké období a je na nás všech, abychom našli společnou cestu, tak aby se prosazoval co nejvíce. Nic bych v tom nehledal. To, že jsme ho někdy vyndali ze sestavy, mělo svůj důvod. On je dobře nastavený. Chce se o místo rvát a rozhodně nikam nebude utíkat. Myslím, že na jaře ještě ukáže kvalitu, kterou skutečně má a týmu pomůže.

Foto: Luděk Peřina, ČTK Zleva Robin Hranáč z Plzně, Filip Zorvan a Ondřej Zmrzlý z Olomouce a Cadu z Plzně.

Jak to vypadá s Antonínem Růskem, kterého poté, co chytil vynikající formu, vyřadila ze hry bolavá záda? Naposledy si zahrál loni v březnu.

Minulý týden byl dva dny v Českých Budějovicích u specialistů. Ti jsou spokojeni s průběhem jeho léčby, ale zdůrazňují, že plnohodnotná rehabilitace ploténkou poškozeného nervu a nějaké zhodnocení se nedá udělat dříve než za dvanáct měsíců. Nijak to neurychlíme. Tonda však už je v plném tréninku, dělá všechno s ostatními hráči. Náš cíl je, aby s námi odcestoval 8. ledna na Maltu, hrajeme tam v rámci přípravy na jaro Tipsport cup a zasahoval už i do části zápasů. Chceme vidět, jak jeho tělo reaguje v ostré zátěži.

Před sezónou jste zahájili experiment s mladými Afričany, konkrétně Nigerijci. Nezdá se, že by nesl ovoce. Žádný se zatím výrazněji neprosadil?

Je to otázka konkurence, adaptace, zdravotního stavu. Záložník Moses ve druhé lize v béčku ukázal kvalitu, a proto jsme ho po jejím skončení posunuli do áčka. Teď musí udělat další krůček. Je to hráč, který má nestandardní řešení pro český fotbal. Nedělá mu problémy jeden na jednoho. Pro nás je to drahokam, který musíme brousit a věřit, že bude schopný to ukazovat v zápasech často a tlačit na základní sestavu.

Útočníka Muritalu zabrzdily zdravotní problémy. Byly obrovské. Dlouho bral antibiotika, sužovaly ho záněty, pak ho vyřadily svalové potíže a v poslední době ho trápily zuby.

Deleho jsme vytáhli v nadstavbě loňské sezóny a ukázal, že týmu má co dát. Pak stagnoval, ale pořád ho považuji za perspektivního. Může být plnohodnotnou alternativou do středu hřiště. Není to ovšem tak, že přivedeme chlapce z Nigérie a oni okamžitě budou nosnými hráči. Někdy se to sice povede, ale není to pravidlem.

Co případné posily? Jaké budou vaše požadavky?

Zásadní obměnu kádru nečekejte. Bavíme se o dvou pozicích. Může to ale splňovat i jeden hráč, který je schopen alternovat na křídle i hrotu. Máme také tři mladíky – Jana Fialu, Štěpána Langera a již zmíněného Mosese, které jsme vytáhli z béčka. V něm si o to svými výkony řekli. Pro nás jsou výzvou, abychom je dostali do sestavy.

Na závěr řekněte, co vás v průběhu podzimu nejvíce potěšilo?