Spokojený Bartošák po zlínské výhře: Strašně moc jsme už potřebovali bodovat naplno

Rovněž v roli žolíka zachránil Bartošák Ševcům v předchozím ligovém utkání v Českých Budějovicích remízu. „Když mně to takhle bude padat dál, nebude mi vadit, že nehraju od začátku. S Libercem jsme si vytvořili spoustu šancí, věřil jsem, že musíme konečně vyhrát. Strašně moc jsme už potřebovali bodovat naplno. Je to velká úleva," radoval se po druhém zlínském triumfu v sezoně.

Jeho tým sice zůstal v tabulce nejvyšší soutěže předposlední, avšak od šesté příčky Zlíňany dělí pouhé tři body. „I to je motivace k tomu, abychom dál pracovali naplno. Snad se od triumfu nad Libercem odrazíme. A chtělo by to vyhrát i venku," vyhlížel už Bartošák duel blízkých soupeřů v příštím ligovém kole v Olomouci.