Spolupráce s Kuchtou je čím dál tím lepší. Čvančara už pronásleduje Řezníčka

Dal dva góly a měl na lopatě i hattrick. V další šanci ovšem trefil břevno. „Čekal jsem na Kuchtiče. Myslel jsem, že mu to dám do prázdné, ale bohužel ho stíhal Kaloč. Tak jsem zavřel oči a práskl do toho... Mrzí mě to," líčí Tomáš Čvančara.

Nedávno v televizi prozradil, že mají s Kuchtou sázku, kdo komu vícekrát nahraje na gól.

„Snažíme se vyhovět jeden druhému. Samozřejmě kdyby tam běžel Šulo (Haraslín), tak čekám také. Věděl jsem, že za mnou někdo běží a chtěl jsem mu to dát, protože jsem cítil, že mám na zádech hráče a že by to bylo do prázdné branky," ujišťuje Čvančara.

Jeho spolupráci s Kuchtou teď chválí i kritici, kteří ještě na podzim tvrdili, že spolu v útoku hrát nemohou.

„Hodně se o tom mluvilo a psalo, ale nikdy jsme spolu žádný problém neměli. Hodně nám pomohlo, že jsme změnili formaci (na 3-4-3). Už v Plzni jsme šli nahoru, i když ne každému se to líbilo. Ale začali jsme dělat body, což je pro nás hodně důležité," připomíná střelec.

„Nevím, kdo to říkal, snad Tomáš Chorý, že se klidně stane mistrem i s ošklivým fotbalem. Tak za mě bych chtěl, aby to bylo něco namixovaného. Aby to nebyl jen ošklivý fotbal, který lidi nebude bavit, ale abychom hráli dobrý fotbal a sbírali vítězství," směje se.

Z hrotu se ovšem musel přesunout na pravou stranu.

„Bylo to pro mě složitější, protože jsem hrál v Jablonci desítku. Tady je to hodně podobné, ale je to více zkraje, tak si musím zvykat na meziprostor. Ale neřekl bych, že by to byl nějaký velký problém. Musel jsem se naučit nové věci, ve kterých ještě nejsem stoprocentní. Jsem ale mladý a chci se posouvat. Jsem rád, že mám kam," přemítá útočník ze soupisky reprezentačních Lvíčat.

Než Slavia ve šlágru porazila Plzeň, byla Sparta cestou z Ostravy alespoň tři hodiny první v tabulce.

„Pro nás je důležité, že na minulá vítězství nabalujeme další. Pořád je před námi hodně práce. Neslavili jsme chvilkové první místo. Máme je vytýčené jako dlouhodobý cíl a za tím si půjdeme. Není moc důležité, co je zrovna teď."

Letenští se každopádně posunuli na druhou příčku. Během jara rychle zatlačili na Slavii a Plzeň, přihlásili se do bitvy o titul.