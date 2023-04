Spor o děkovačku. Na Letnou se vrátili kotelníci, po výhře však na hráče pískali

„Bylo to moje rozhodnutí. Jak fanoušci můžou ukázat svůj postoj, třeba pískáním, tak my taky," vysvětluje kapitán Ladislav Krejčí mladší, který mateřské Zbrojovce dal znovu gól a na jeden přihrál.

„Rozhodnutí týmu jsem akceptoval. Udělali to na vlastní odpovědnost, takové hráče mám rád. Šlo o to vyjádřit respekt k protilehlé tribuně, zbytek stadionu byl s námi tady po celou sezonu. Čtyři až pět měsíců nás podporovali každý zápas," stojí za hráči trenér Brian Priske.

„Byl bych moc rád, aby to sekce ultras vzala pozitivně, že to není krok proti nim, ale uznání fanoušků, co s námi byli po celou sezonu. Atmosféra byla velmi dobrá. Věřím, že do kotle přijdou i příště, a pak půjdeme pod jejich sektor se radovat," doufá dánský kouč.