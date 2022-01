GLOSA: Chystaný prodej Stancia je zvláštní a potvrzuje, že se Slavia chová jinak

Může vám připadat, že tenhle příběh už jste slyšeli. Nicolae Stanciu vykládal o touze vyhrávat s pražským klubem tituly a krátce na to mizí ve fotbalově exotické destinaci kvůli lukrativní štaci. Přesně před třemi lety takhle odešel ze Sparty do Saúdské Arábie, nyní podobně probíhá rozchod se Slavií, odkud se vydává do Číny. Přitom na konci kalendářního roku vyprávěl v rumunských médiích o tom, že trofeje jsou pro něj víc než peníze.

Kvalifikace do evropských pohárů skončily pro Slavii katastrofálně, místo postupu do štědré Ligy mistrů se propadla do ekonomicky i sportovně nejméně atraktivní Konferenční ligy. A byť v ní slavila cenný postup do jarní vyřazovací fáze, finanční kompenzace potřebuje hledat také jinde. I proto ještě v létě odešli nadějný stoper David Zima do FC Turín a objev Abdallah Sima do Brightonu. V zimě už český mistr prodal útočníka Jana Kuchtu do Lokomotivu Moskva, nyní zpeněžuje Stancia.