Starý Kuchta se vrací, gól jsem hrozně moc potřeboval, libuje si útočník. Sociální sítě zrušil

Na začátku sezony, když jsme vypadli s Vikingy, jsem si to bral hodně. Tlak jsem až tolik nevnímal, protože jsem si zrušil sociální sítě. Nečetl jsem ani noviny. Tlak byl na mou osobu samozřejmě obrovský, abych byl i pro Spartu prospěšný. Během pětitýdenního období, kdy jsem kvůli distancu nemohl nastoupit, jsem hodně trénoval. Teď už se blížím k optimu. Ve druhé půli jsem ukázal, že starý Kuchta se vrací a že to bude gradovat.

Vypadalo to tak, cítilo to tak asi víc lidí. Ne, že bych se s Čvančim cítil špatně, ale teď jsem měl víc prostoru, protože jsme hráli v deseti. Také ostatní kluci se zvedli. Musíme víc zapnout a víc hrát. Dobrým výkonem jsme se prezentovali v druhé půli. Náš tým má rozhodně na víc, než co jsme zatím předváděli.

Máme celou řadu meetingů, většinou už ve středu před zápasem řešíme taktické věci. Trénujeme spolu a víme už, kdo do jakých prostorů chodí. Musíme se rozhodně zlepšit. Není to ono, ale my na tom pracujeme. Trenéři systému věří a my taky. Doufám, že to tak bude pokračovat, a budeme dávat víc gólů.