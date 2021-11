Štetina? To tam ve svým věku můžu být já a horší nebudu, zuřil Řepka po sparťanském propadáku

A bývalý vynikající stoper a v současnosti i trenér týmu Červené Janovice z nižší soutěže na Kutnohorsku neváhal slavnějšímu kolegovi poradit, jak by to mohlo vypadat. „Doufám, že místo nekopů typu Vindheim, Štětina, Sáček, začne dávat příležitost nadějným mladíkům - Gabriel, Vitík, Karabec. Horší to být nemůže," neskrýval přesvědčení Řepka.

Plus vidí v tom, že mladíci nasbírají zkušenosti z těžkých zápasů „Aspoň se otrkají. To je můj názor. Může se vám líbit, nebo ne. Ale jako sparťan mám právo to hodnotit. A jako člověk, co chce jednou trénovat a dělá pro to maximum a vedl tým, to budu dělat," dodal.